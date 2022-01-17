نائب يدعو لاستضافة رئيس هيئة التقاعد في البرلمان بسبب…

2022/01/17 | 19:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا القيادي في تحالف تقدم النائب رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، الى استضافة رئيس هيئة التقاعد في البرلمان للوقوف على اسباب التلكؤ في اطلاق مخصصات الاجازات ومكافئة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش العراقي.وقال الدهلكي في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “العديد من المناشدات والشكاوى وصلت الينا من منتسبي الجيش السابق والمتقاعدين الذين افنوا زهرة […]

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