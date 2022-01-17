حكمو وضرس الخالة -عيشوك - - امين يونس

2022/01/17 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس حمكو وضِرس الخالة " عيشوك "17/1/2021" … توّفى العم حسو ، زَوج الخالة " عَيشوك " ، عن عُمرٍ يُناهِز التسعين .



ولأني كنتُ مُسافِراً ، لم يتسنى لي حضور مراسم الدفن والعزاء ، وعندما عُدتُ بعدها بأيام ، ذهبتُ الى الخالة عيشوك لأواسيها ، فوجدْتها تبكي بحرقة وعلائم الألَم والأسى واضحة على محياها .



فقُلتُ لها : وّحِدي الله ياخالة ، رَحلَ العم حسو بعد أن نال نصيبه من الدنيا … فلا داعي لهذا البكاء و ......





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