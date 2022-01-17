هل سيكون إخراج القوّات الأمريكيّة “مهزومةً” من سورية أوّل رد انتِقامي روسي على انهِيار مُفاوضات جنيف وكيف؟

2022/01/17 | 19:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ عبد الباري عطوان..انهارت المُفاوضات التي انعقدت في جنيف يوم الاثنين الماضي بين روسيا من ناحيةٍ، وأمريكا وحلف “النّاتو” من ناحيةٍ أُخرى، بسبب الرّفض الغربي لمطالب الرئيس فلاديمير بوتين الأمنيّة، وأبرزها عدم توسيع عُضويّة حِلف “النّاتو”، وضم أوكرانيا والجُمهوريّات السوفيتيّة السّابقة، سواءً في أوروبا الوسطى أو في البلطيق، وعاد التوتّر بين الجانبين إلى المُربّع […]

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