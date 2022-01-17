2022/01/17 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص … حذر ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، من أزمة جديدة وكبيرة بسبب وجود الحلبوسي في رئاسة مجلس النواب، فيما أشار إلى أن الحلبوسي فشل في الدورة السابقة ولم يقدم شيء يذكر لصالح البلد.وقال القيادي في الائتلاف، حيدر اللامي، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “رئاسة البرلمان العراقي يجب ان يحظى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون يحذر من أزمة جديدة بسبب وجود الحلبوسي في رئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون يحذر من أزمة جديدة بسبب وجود الحلبوسي في رئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).