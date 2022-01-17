السودان: 3 قتلى “بالرصاص الحي”في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري

2022/01/17 | 19:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل ثلاثة متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في السودان ،خلال احتجاجات نظمت ،اليوم الاثنين، في العاصمة، حسب ما أكدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وقالت الوزارة المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: “فقدنا شهيدا ثالثا بالرصاص الحي في مليونية 17 يناير وإصابات كثيرة بالرصاص الحي، ليبلغ عدد شهداء الانقلاب حتى الآن 67 شهيدا”.

وخرج آلاف السودانيين مجددا الاثنين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فإن “قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة”.

المصدر: AFP

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