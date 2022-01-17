2022/01/17 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افتتحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، محطة ارطاوي لاستقبال القطارات الصاعدة والنازلة، بعد اغلاقها منذ 7 سنوات وذكر بيان للوكالة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “شرعت كوادر الشركة العامة لسكك حديد العراق، الهندسية والفنية والتشغيلية (التابعة للهندسة المدنية الجنوبية ) واشارات واتصالات المنطقة، بحملة مكثفة استثنائية تكللتها اعمال اللحام الحراري ورفع كفاءة الخط اضافة […]

ظهرت المقالة بعد اغلاقها منذ 7 سنوات..



افتتاح محطة ارطاوي لاستقبال القطارات الصاعدة والنازلة أولاً على ايرث نيوز.

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