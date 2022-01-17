بعد إحالة الضابط على التحقيق.. بيان من الداخلية ينسف ’واقعة الملهى’

2022/01/17 | 19:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت قيادة شرطة بغداد، الإثنين، نتائج التحقيقات بعد إيداع ضابط في التوقيف جراء انتشار مقطع مرئي داخل "نادٍ ليلي".

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وجاء في بيان للقيادة تلقى "ناس"، نسخة منه (17 كانون الثاني 2022)، "تداولت الكثير من الصفحات و مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعت فيه انه لأحد ضباط قيادة شرطة محافظة بغداد - افواج الطوارئ وهو جالس في (نادي ليلي) وينثر الاموال".

وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل مجلس تحقيقي وايداع الضابط التوقيف، وبعد التحقق والتدقيق من الفيديو والشخص الموجود فيه تبين ان هذا الذي ينثر الاموال لا ينتسب لقيادتنا، وان الموضوع لا يعدو سوى تشويه للسمعة واتهام بالباطل، وإثارة الرأي العام".

وأصدرت وزارة الداخلية، الإثنين، توضيحاً بشأن مقطع مصور انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ضابط في الشرطة ينثر أموالاً داخل ملهى ليلي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر فيه أحد ضباط مديرية شرطة محافظة بغداد/ افواج الطوارئ، وهو جالس في ناد ليلي، ويقوم بنثر الأموال وتقديم التحايا إلى مجموعة من الضباط الآخرين".

وأضافت، "وهذا التصرف ينافي التعليمات والضوابط العسكرية وان وزارة الداخلية تشجب هذه الافعال الفردية المشينة والتي تمثل صاحبها فقط لكون ضابط الشرطة يجب ان يكون قدوة حسنة ومثل يحتذى به من قبل الجميع".

وتابعت، "وعليه فقد تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد شرطة بغداد واتخاذ الاجراءات الاصولية اللازمة".

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