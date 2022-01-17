2022/01/17 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الاثنين، مستجدات موجة البرد الحالية،

فيما أكدت أن درجات الحرارة الصغرى

ستسجل صفرا مئوياً بعدة مناطق في البلاد

وتستمر لعدة أيام.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتباراً من الغد.. الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة دون الصفر المئوي بعدة مناطق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتباراً من الغد.. الأنواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة دون الصفر المئوي بعدة مناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).