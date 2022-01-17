ثقافة إهدار الوقت

2022/01/17 | 19:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

قتل الوقت تشتيت الوقت هذه العبارات

وغيرها دائما ما نسمعها على ألسنة الناس

لتبرير هدرهم الوقت دون فائدة تذكر.





إن إضاعة الوقت تكاد تكون صفة مشتركة

لدى جميع الشعوب العربية وسجية ورثها

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