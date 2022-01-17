قضي الأمر.. الفتح يعلن التوصل لاتفاق

2022/01/17 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اعلن تحالف الفتح، اليوم الاثنين، عن التوصل الى اتفاق لتشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان خلال الجلسة المقبلة.

وقال القيادي في الفتح فاضل الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللقاءات التي اجراها زعيم التحالف هادي العامري وآخرها مع القيادات الكردية في أربيل حسمت العديد من الخلافات".

واضاف انه "تم التوصل لاتفاق جديد بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الكتلة الأكبر خلال جلسة البرلمان القادمة "، مشيرا الى ان "الاتفاق سيسهل كثيراً من عملية الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وتذويب جميع الخلافات".

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