العراق يصدر بياناً بشأن الهجوم على الإمارات

2022/01/17 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر العراق، اليوم الاثنين، بياناً بشأن الهجوم على الإمارات.

وقال إعلام وزارة الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة الخارجيّة تدين وبشدّة الهجوم على الإمارات واستهداف أنابيب نفطيّة".

وأضاف "نؤكِّد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة".

وتابع "نجدّدُ الدعوة إلى حلِّ الأزمات بالطرق السلمية".

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