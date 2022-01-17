المنتخب الوطني يجري اولى التدريبات على ملعب الشعب استعداداً لمباراة أوغندا

2022/01/17 | 19:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراةِ أوغندا الودية ستقامُ في ملعب المدينةِ الدوليّ في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

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