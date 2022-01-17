سرٌِيَ التٌوأم - عديد نصار

2022/01/17 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عديد_نصار لهاثُ الهزيعْتمخضُه و الصراخ،و كنّا ...و كان جنونٌو كان صدىو كان اتساعٌ بحجم الربوعْو أحلامُأقلامُعشقٌ تقدّرَزهرٌ تفجرَطيفٌندى ...و كناو كنتَ أسيريَ في ذاتيَ المُبهمةْو كنتَ عذابي الذي لا يلينْو كنتَ عذابي الذي لا يُحدْتبعثرني في فضاء السنينو تجمعني نقطةً في أبدْتفجرتَ حُباتشظيتُ لُبّاتجمعتُ لا شيءً في اللاأحدْ !!! ......





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