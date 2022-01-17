الإمارات.. أول تعليق رسمي بعد هجوم أبوظبي

2022/01/17 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن الهجوم الذي استهدف منشآت في أبوظبي، الاثنين، لن يؤثر على مسيرة الدولة.

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