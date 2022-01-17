غربة وطن.. رواية تسجيلية لمحنة الانسان في مدينة محتلة- دلال بشار

2022/01/17 | 20:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلال بشار “ما أشد الغربة حينما تكون في الوطن” بهذه الجملة أفتتح الكاتب نصار النعيمي روايته – غربة وطن – التي أعادت لنا ذكرى لن ننساها..عاشت فينا وتركت بصمتها واضحة على روح كل موصلي، ولا زلنا حتى هذه اللحظة نحارب محاولين إزالتها.2014 بداية الحكاية التي إلى هذه اللحظة لا زلنا أبطالها تماما مثل […]

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