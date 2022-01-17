شاهد بالفيديو.. سيف عباس كطوف يجمع تبرعات بالملايين لدعم الفقراء العراقيين

2022/01/17 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BRRSrg2W504

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