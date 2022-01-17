الخارجية العراقية تدين استهداف العاصمة الإماراتية

2022/01/17 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدانت وزارة الخارجية، الاثنين، استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنها “تدين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح”.وأضافت، أنه “إذ نؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، فإننا نجدد …

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