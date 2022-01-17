2022/01/17 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، بيانا بعد تسجيل موقفاً وبائياً مرتفعاً.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “العراق سجل اليوم أعلى حصيلة إصابات منذ 4 أشهر بلغت 4466 حالة منذ 5 كانون الثاني الجاري، و يتواصل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالعراق”.وأوضحت أن “العراق دخل بموجة وبائية …

ظهرت المقالة الصحة تصدر بيانا بعد تسجيل موقفاً وبائياً مرتفعاً أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تصدر بيانا بعد تسجيل موقفاً وبائياً مرتفعاً) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تصدر بيانا بعد تسجيل موقفاً وبائياً مرتفعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).