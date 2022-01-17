الاتحاد الكردستاني: لا خيار الا الحوار وجميع الزيارات مرحب بها

2022/01/17 | 20:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..بين عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شوان طه، الاثنين، أن العراق يمر بحالة سياسية غير مستقرة وهناك جهد من كافة القوى السياسية لتهدئة الأوضاع.وقال طه في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الزيارات بين الطرفين او المكونين مرحب بها سواء كانت من بغداد إلى الإقليم او العكس وجميعها تصب في حلحلة الأمور السياسية لصالح […]

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