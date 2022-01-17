2022/01/17 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت وزارة الخارجية، استهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تدين وبشدة الهجوم على دولة الإمارات العربية المتحدة واستهداف أنابيب نفطية في منطقة المصفح.

وأكدت الوزارة في بيانها وقوف العراق ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، وجددت الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تدين الهجوم على الإمارات واستهداف أنابيب نفطية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تدين الهجوم على الإمارات واستهداف أنابيب نفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).