رئيس البرلمان العراقي يستنكر الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة

2022/01/17 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاعتداء الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الحلبوسي خلال اتصال مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر الغباش، تضامن العراق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

في اتصال مع @fnc_uae السيد صقر غباش، استنكرنا الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، كما أكدنا تضامننا مع الأشقاء في دولة الإمارات، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) January 17, 2022

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