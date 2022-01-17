قصر السلام ينتظر.. “البارتي” يحدد موعد حسم مرشح رئاسة الجمهورية

2022/01/17 | 20:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم ، الاثنين ، ان ملف رئاسة الجمهورية العراقية سيحسم خلال اليومين المقبلين .وقال عبد الكريم، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الوقائع تشير الى الذهاب نحو البرلمان العراقي بمرشح لرئاسة الجمهورية متفق عليه من قبل الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني”، لافتاً إلى أن […]

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