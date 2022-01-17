ماذا يجري في بغداد ؟

2022/01/17 | 20:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

سبعة عشر عاما ونيف من التحول السياسي

الكبير، وزوال نظام حكم دام لعقود شهد

العراق في ظله العديد من التجارب

الإقتصادية والسياسية والنزاعات

والحروب، وتداعيات لاحصر لها، ولكنه

تحول ا

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