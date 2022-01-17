مستشار الرئيس الإماراتي يتهم الحوثيين بالوقوف وراء هجوم أبوظبي

2022/01/17 | 20:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن جماعة الحوثي في اليمن تقف وراء الهجوم الذي راح ضحيته 3 أشخاص، بعد انفجار 3 صهاريج نفط بمستودع، إضافة إلى استهداف منطقة قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد، الاثنين.

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