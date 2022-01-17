منتخبنا يجري وحدته التدريبية الأولى على ملعب الشعب

2022/01/17 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرى منتخبنا الوطني، اليوم الاثنين، اول وحداته التدريبية على ملعب الشعب استعدادا لمباراة أوغندا التحضيرية يوم الجمعة المقبل على استاد المدينة الدولي.

وشهدت الحصة الأولى تواجد محترف الصفاقسي التونسي، حسين علي، على أمل التحاق احمد ياسين و مصطفى ناظم خلال اليومين المقبلين.

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