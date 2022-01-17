ديالى تطمئن 80 الف نسمة بعد سيول

2022/01/17 | 20:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىطمأن مسؤول حكومي، اليوم الاثنين، 80 الف نسمة بعد سيول وادي عوسج شمال شرق ديالى.

وقال مدير ناحية جلولاء وكالة احمد الزركوشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تدفق السيول في وادي عوسج وسط جلولاء منذ ساعات لايشكل اي خطر بالوقت الحالي وتدفقاته ضمن الحدود المسيطر عليها"، مؤكدا بان "السيول تتجه صوب الجهة الشرقية لبحيرة حمرين لتصب بها".

واضاف الزركوشي،ان "رسالتنا لـ80 الف نسمة في جلولاء وخاصة للمناطق القريبة من وادي عوسج بان هناك متابعة لحجم تدفق السيول وسنتتخذ اجراءات فورية لدعم اذا ما زادت معدلات تدفقها في الساعات القادمة خاصة مع استمرار هطول الامطار".

واشار الى ان " كوادي عوسج هو منخفض جامع لكميات كبيرة من المياه في محيط جلولاء ومركزها وصولا الى بحيرة حمرين وايراداته جيده حتى الان".

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