رئيس وزراء الأردن يصدر توجيهات بشأن المستثمرين العراقيين

2022/01/17 | 20:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك عبدالله الثاني يولي الاستثمار أهمية قصوى .

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