المعموري: البيت الشيعي سيدخل جلسة مجلس النواب القادمة “موحدا”

2022/01/17 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، ان البيت الشيعي سيدخل جلسة مجلس النواب القادمة مؤحدا.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي سيكون جزء مهم من تشكيلة الحكومة القادمة بعد الاتفاق مع الكتلة الصدرية مؤكدا بان البيت الشيعي في اشارة الى القوى السياسية الاطار والتيار الصدري ستدخل جلسة مجلس […]

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