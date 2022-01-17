مذيع مصري على الهواء من الاستوديو: غالبا عندي كورونا

2022/01/17 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما تشدد وزارة الصحة المصرية مرارا، على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مع تصاعد حالات الإصابة، كشف الإعلامي يوسف الحسيني، أنه حضر إلى الاستوديو رغم ترجيح إصابته بكوفيد-19 أثناء برنامج على التلفزيون الحكومي.

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