2022/01/17 | 20:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني تعلن القبض على إرهابيين اثنين في كركوك وديالى يتبع…

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