الدفاع المدني تعلن عن خطة لمواجهة احتمالية حدوث سيول جراء الأمطار الغزيرة

2022/01/17 | 20:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن خطة من ثلاثة محاور لمواجهة احتمالية حدوث أمطار غزيرة وسيول ضمن موجة البرد الحالية مشيرة إلى دخولها بحالة استنفار.وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح للوكالة الرسمية، إن “المديرية لديها خطة ضمن الخطة العامة لمواجهة السيول والامطار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وتم …

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