الدفاع المدني تكشف عن خطة من 3 محاور لمواجهة الأمطار والسيول

2022/01/17 | 20:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن خطة من ثلاثة محاور لمواجهة احتمالية حدوث أمطار غزيرة وسيول ضمن موجة البرد الحالية مشيرة إلى دخولها بحالة استنفار.وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في تصريح، إن “مديرية الدفاع المدني لديها خطة ضمن الخطة العامة لمواجهة السيول والامطار بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وتم طرحها […]

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