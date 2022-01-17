قرار من البيشمركة بشأن المنتسبين غير الملقحين

2022/01/17 | 20:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت وزارة البيشمركة، اليوم الاثنين، توجيها بعدم صرف رواتب للمنتسبين غير الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقالت البيشمركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنه “تم صدور توجيه بعدم صرف رواتب للمنتسبين غير الملقحين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وأمام كل منتسب غير ملقح فترة 3 أيام لتلقي اللقاح”.ن.ع

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