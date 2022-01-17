طبيب عراقي توقع موعد ظهور الموجة الرابعة قبل حوالي ٦ اشهر من الان

2022/01/17 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الموجة التي ستكون اكبر من حيث الاصابات من سابقاتها.

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