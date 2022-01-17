الداخلية تكشف نتائج التحقيق بتصرفات ضابط في

2022/01/17 | 20:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت قيادة شرطة بغداد، عن نتائج التحقيقات بعد إيداع ضابط في التوقيف بعد انتشار مقطع مصور بـ"ملهى ليلي".

وقال بيان للقيادة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تداولت الكثير من الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعت فيه أنه لأحد ضباط قيادة شرطة محافظة بغداد - أفواج الطوارئ وهو جالس في (نادي ليلي) وينثر الأموال".

وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل مجلس تحقيقي وإيداع الضابط التوقيف، وبعد التحقق والتدقيق من الفيديو والشخص الموجود فيه تبين أن هذا الذي ينثر الأموال لا ينتسب لقيادتنا، وأن الموضوع لا يعدو سوى تشويه للسمعة واتهام بالباطل، وإثارة الرأي العام".

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وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الداخلية توضيحًا بشأن أحد ضباطها الذي انتشرت صورته في مواقع التواصل الاجتماعي بـ"ملهى ليلي".

وقالت الداخلية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيه أحد ضباط مديرية شرطة محافظة بغداد /أفواج الطوارى وهو جالس في (نادي ليلي) ويقوم بنثر الأموال وتقديم التحايا إلى مجموعة من الضباط الآخرين".

وأكدت الداخلية أنّ "هذا التصرف ينافي التعليمات والضوابط العسكرية وأن وزارة الداخلية تشجب هذه الأفعال الفردية المشينة والتي تمثل صاحبها فقط لكون ضابط الشرطة يجب أن يكون قدوة حسنة ومثل يحتذى به من قبل الجميع".

وأعلنت الداخلية وفق البيان "تشكيل مجلس تحقيقي بحقه بأمر من قبل قائد شرطة بغداد واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة".

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