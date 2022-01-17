مستقبل الوقود النووي.. ماذا جرى في

2022/01/17 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت الأزمة الكازاخستانية هزة في سوق اليورانيوم، حيث ارتفعت الأسعار حوالي ثمانية في المائة بعد اندلاع الاحتجاجات في البلاد المعروفة بأنها "المملكة السعودية لليورانيوم"، حيث تستحوذ البلاد على 40 في المئة من السوق العالمية للوقود النووي، بحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست".

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