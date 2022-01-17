وزارة النفط تعفي مدير فرع توزيع كركوك وتكلف بديلاً عنه

2022/01/17 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قررت وزارة النفط، الاثنين، إعفاء مدير فرع توزيع كركوك من منصبه، فيما كلفت مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية بإدارة فرع المحافظة.وذكرت الوزارة في كتاب رسمي تلقته /المعلومة/، أنه “إشارة لما طرحه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية خلال اجتماع هيئة الرأي (الجلسة الأولى لعام 2022) بخصوص اخفاقات مدير فرع توزيع كركوك […]

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