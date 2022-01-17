أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات

2022/01/17 | 20:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بلغ سعر النفط الخام أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، الاثنين، بسبب اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا ودول أخرى وزيادة الطلب، رغم انتشار المتحورة أوميكرون.ووصل سعر خام برنت بحر الشمال 86,71 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 وأقل بسنتات فقط من مستوى لم يسجل منذ العام 2014.وساهمت عوامل …

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