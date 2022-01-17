الرجل الذي لَم يَنَمْ جيدًا (1) رواية قصيرة مسلسلة - حسين محمود التلاوي

2022/01/17 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_محمود_التلاوي 1مع مقدم الليل، تزايدت حركة الناس والسيارات في شوارع وسط البلد؛ فافترش البائعون الجائلون الأرصفة ببضائعهم التي باتت تشمل كل السلع التي تقدمها المحال التجارية، بما في ذلك المشروبات، فيما راح المارة يتدفقون على الشوارع بحثًا عن تمشية رخيصة ومسلية في الوقت نفسه بعيدًا عن جدران البيوت التي تضيق بأهلها صيفًا؛ فينفلتون منها هاربين إلى الشوارع والطرقات، ولا توجد شوارع ولا طرقات في القاهرة أشهر من شوا ......





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