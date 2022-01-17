مجلس الخدمة الاتحادي يناقش إمكانية إعادة تعيين الحراس الإصلاحيين

2022/01/17 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ناقش رئيس مجلس الخدمة الاتحادية، اليوم الاثنين، مع الوكيل الاقدم لوزارة العدل، اعادة تعيين الحراس الاصلاحيين.وذكر بيان لمكتب رئيس المجلس، تلقته “ايرث نيوز”، ان “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي استقبل، الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، اليوم الإثنين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية اعادة تعيين الحراس الإصلاحيين في دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث”.[…]

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