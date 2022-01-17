الديمقراطي يطرح رؤيته بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

2022/01/17 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- واع- ايفان ناصر

طرحت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، رؤية الحزب حول مرشح رئاسة الجمهورية، فيما شددت على ضرورة احترام التوقيتات لثلاثة ثوابت دستورية.

وقالت المتحدثة باسم الكتلة فيان دخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يمر بمرحلة حرجة حاليا، ولا مانع لدينا من دخول الاطار التنسيقي بالحكومة القادمة اذا اتفق البيت الشيعي"، مبينة أن "تحركات رئيس تحالف الفتح هادي العامري الأخيرة الى النجف والآن في اربيل مهمة جدا".

وتابعت أن "اربيل سيكون لها دور كبير في تشكيل الحكومة القادمة"، مشددة على "ضرورة احترام التوقيتات والثوابت الدستورية ومنها المادة 140 واستحقاقات البيشمركة ورواتب الموظفين".

وبشأن مرشح رئاسة الجمهورية، ذكرت دخيل أن "رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني حريص جدا بذهاب الكرد موحدين الى بغداد"، لافتة الى أنه "في حال التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية فهذا جيد، اما في حال عدم التوصل لاتفاق فإن مرشحنا هو هوشيار زيباري".

يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري وصل اليوم الى محافظة اربيل ، والتقى برئيس الاقليم نيجرفان بارزاني وبرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وبرئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، وبحث معهم الخطوات المستقبلية في تشكيل الحكومة بالتنسيق بين المكونات العراقية.

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