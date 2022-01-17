2022/01/17 | 21:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ORztPz94vwE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السعودية تداهم اذرع ايران بقصف مزلزل | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السعودية تداهم اذرع ايران بقصف مزلزل | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).