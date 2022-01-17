استخبارات الدفاع تعتقل مطلوبين أحدهما بتهمة ’الإرهاب’ في التون كوبري

2022/01/17 | 21:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، القاء القبض على 3 متهمين بالإرهاب في كركوك وديالى.

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وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في حي الرزكاري بناحية التون كوبري".

وأضاف، "الى ذلك تمكنت مفارز المديرية ذاتها من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب في سيطرة التجنيد بمحافظة ديالى".

وأشار إلى أنه "اتخذت بحق المتهمين الإجراءات القانونية اللازمة".

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