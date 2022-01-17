دراسة: ساعات النوم بإمكانها خفض معدل اكتساب الدهون الحشوية

2022/01/17 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعد تراكم الدهون الحشوية أمرا خطيرا على الصحة العامة، حيث يمكنها التأثير على الأعضاء الداخلية، وقد يكون وجود الكثير منها مهددا للحياة.وتتواجد الدهون الحشوية حول البطن بين الجلد وجدار البطن الخارجي.ومع وجود الكثير من هذه الدهون حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والبنكرياس، يتعرض الفرد لخطر الإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل […]

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