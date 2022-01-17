توب 5: قتلى في هجمات حوثية على أبوظبي.. ودعوات لعصيان مدني بالسودان

2022/01/17 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الهجمات الحوثية على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ووصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية لأول مرة منذ 6 سنوات، وسقوط قتلى جدد بتظاهرات السودان وسط دعوات لعصيان مدني، وأبرز تصريحات المتحدث باسم الكرملين في حديثه لـCNN، وصولا إلى طلب الأمير هاري حراسة في زيارته القادمة لبريطانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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