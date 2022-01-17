غياب جلال حسن واحمد باسل عن المنتخب الوطني

2022/01/17 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني احمد جاسم، اليوم الاثنين، عن أسباب غياب الحارسين جلال حسن وأحمد باسل عن صفوف الفريق.

وقال جاسم بحديث لـ(بغداد اليوم) ان "غياب كل من جلال حسن و احمد باسل هو لاسباب إدارية و الكل يعلم مشكلة الجوازات و عليه يجب أن نتكيف مع الوضع و لدينا حراس على مستوى عالي".

وأضاف ان "الحراس الحاليين فهد طالب و علي ياسين و حارس مرمى المنتخب الأولمبي حسن علي و كلنا ثقة بمستواهم و احقيتهم بارتداء فانيلة المنتخب"، لافتا إلى أن "المنافسة لأجل البطاقة الثالثة موجود و اننا سنلعب في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز".

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