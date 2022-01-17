درجات الحرارة دون الصفر.. موجة برد قارصة تجتاح العراق بدءً من الغد

2022/01/17 | 21:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر هذا الانخفاض لعدة ايام.

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