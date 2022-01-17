الصحة توضح بشأن الجرعة الثالثة للقاح المضاد لكورونا

2022/01/17 | 21:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت وزارة الصحة، الاثنين، آلية تثبيت الجرعة الثالثة المعززة لمواجهة فيروس كورونا، فيما ردت على المطالبات بتطوير بطاقة اللقاح وجعلها مشابهة لبطاقة التلقيح الدولية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في للوكالة الرسمية وتابعته /ألمعلومة/، إنه “بعد أخذ اللقاح يتم ختم بطاقة التلقيح بما يشير إلى اعطاء الجرعة الثالثة المعززة لمواجهة فيروس كورونا، […]

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