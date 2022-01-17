القبض على متهم يحمل ادوات تعاطي وآخر بحوزته إطلاقات “كلاشنكوف” في بابل

2022/01/17 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية القت القبض على متهم بحوزته ادوات تعاطي وآخر يحمل اطلاقات بندقية في المحافظة.وذكر بيان للقيادة تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز سيطرة الشهداء، شمالي مدينة الحلة، تمكنت من إلقاء القبض على مخالف عثر بحوزته أثناء التفتيش على 3 أدوات تعاطي مخدرات مع آلة […]

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