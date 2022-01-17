الإسلام لم يحرم الخنزير - مصطفى راشد

2022/01/17 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_راشد الخنزير الحلال ---------------------------------- امس الأثنين 10 يناير 2022 أعلنت جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة ، أن جراحين أمريكيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في إنسان مريض في أول عملية من نوعها.وقالت كلية الطب في الجامعة، في بيان، إن العملية الجراحية التي أجريت الجمعة أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون رفض فوري.وتمت زراعة قلب الخنزير في جس ......





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